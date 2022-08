Sky - Niente accordo tra Il PSG e Navas ? Se ne potrebbe riparlare a Gennaio (Di lunedì 29 agosto 2022) Come riporta la redazione di Sky, nessun accordo a quanto pare tra il portiere Keylor Navas e il PSG sulla buonuscita, per cui il passaggio al Napoli potrebbe risultare piu difficile. A questo punto l'operazione potrebbe essere rinviata nella sessione invernale del calciomercato a Gennaio. Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 29 agosto 2022) Come riporta la redazione di Sky, nessuna quanto pare tra il portiere Keylore il PSG sulla buonuscita, per cui il passaggio al Napolirisultare piu difficile. A questo punto l'operazioneessere rinviata nella sessione invernale del calciomercato a

