Questi non sono i batteri di «una mascherina dopo 20 minuti di utilizzo» (Di lunedì 29 agosto 2022) Il 22 agosto 2022 è stata pubblicata su Twitter la foto di una piastra di Petri, strumento di lavoro in molti campi della biologia, sulla quale sono presenti diverse tipologie di funghi e batteri. La foto è accompagnata da un commento, tradotto dall’inglese all’italiano dall’autore del post, che recita: «Si tratta di batteri coltivati in una piastra di Petri da un TAMPONE preso dall’interno di una mascherina dopo 20 minuti di utilizzo. Questo è ciò che state respirando». La foto ha iniziato a circolare online nel 2020, come era stato verificato da bufale.net, sito italiano di fact-checking. Le informazioni veicolate nel tweet che stiamo analizzando sono, però, fuorvianti. Emad El-Omar, professore di medicina alla University of New South Wales, in ... Leggi su facta.news (Di lunedì 29 agosto 2022) Il 22 agosto 2022 è stata pubblicata su Twitter la foto di una piastra di Petri, strumento di lavoro in molti campi della biologia, sulla qualepresenti diverse tipologie di funghi e. La foto è accompagnata da un commento, tradotto dall’inglese all’italiano dall’autore del post, che recita: «Si tratta dicoltivati in una piastra di Petri da un TAMPONE preso dall’interno di una20di. Questo è ciò che state respirando». La foto ha iniziato a circolare online nel 2020, come era stato verificato da bufale.net, sito italiano di fact-checking. Le informazioni veicolate nel tweet che stiamo analizzando, però, fuorvianti. Emad El-Omar, professore di medicina alla University of New South Wales, in ...

