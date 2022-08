Paura Aubameyang, derubato e picchiato in casa da malviventi (Di lunedì 29 agosto 2022) Paura nella notte per Aubameyang, l’attaccante del Barcellona è stato derubato e picchiato da alcuni malviventi nella sua abitazione Paura nella notte per Aubameyang, l’attaccante del Barcellona è stato derubato e picchiato da alcuni malviventi nella sua abitazione. Come riportato da El Pais, l’attaccante gabonese avrebbe ricevuto nella notte una visita inaspettata da quattro malviventi. Aubameyang e la moglie sono stati percossi e minacciati con armi da fuoco fino a che i malviventi non sono riusciti nell’intento di aprire la cassaforte e rubarne il contenuto prima di scappare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022)nella notte per, l’attaccante del Barcellona è statoda alcuninella sua abitazionenella notte per, l’attaccante del Barcellona è statoda alcuninella sua abitazione. Come riportato da El Pais, l’attaccante gabonese avrebbe ricevuto nella notte una visita inaspettata da quattroe la moglie sono stati percossi e minacciati con armi da fuoco fino a che inon sono riusciti nell’intento di aprire la cassaforte e rubarne il contenuto prima di scappare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

