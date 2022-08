Paola Turci, la corsa in ospedale: la cantante vittima di un brutto incidente | Ecco le sue condizioni (Di lunedì 29 agosto 2022) La nota cantautrice italiana ha subito un infortunio a seguito di un brutto incidente verificatosi soltanto una manciata di ore fa. Paola è stata prontamente ricoverata in ospedale. Ecco le sue condizioni attuali dopo il grande spavento A distanza di meno di due mesi dal suo matrimonio, la talentuosa artista nata a Roma è incappata in un brutto incidente. Nella data dello scorso 2 di luglio è convolata a nozze con Francesca Pascale, nota per essere stata per alcuni anni la compagna dell’ex Premier italiano Silvio Berlusconi. Paola Turci (Websource)Per la Turci questo non è stato il primo matrimonio, dato che nel 2010 ha sposato il giornalista radiofonico Andrea Amato. Con ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 29 agosto 2022) La nota cantautrice italiana ha subito un infortunio a seguito di unverificatosi soltanto una manciata di ore fa.è stata prontamente ricoverata inle sueattuali dopo il grande spavento A distanza di meno di due mesi dal suo matrimonio, la talentuosa artista nata a Roma è incappata in un. Nella data dello scorso 2 di luglio è convolata a nozze con Francesca Pascale, nota per essere stata per alcuni anni la compagna dell’ex Premier italiano Silvio Berlusconi.(Websource)Per laquesto non è stato il primo matrimonio, dato che nel 2010 ha sposato il giornalista radiofonico Andrea Amato. Con ...

