Milik: 'Posso giocare con un'altra punta, lo faccio anche con Lewandowski' (Di lunedì 29 agosto 2022) "Questo è un momento speciale della mia vita - sono le prime parole da juventino di Arkadiusz Milik, presentato alla Continassa - . Era sempre il mio obiettivo giocare in un grande club, questo è uno ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 29 agosto 2022) "Questo è un momento speciale della mia vita - sono le prime parole da juventino di Arkadiusz, presentato alla Continassa - . Era sempre il mio obiettivoin un grande club, questo è uno ...

romeoagresti : #Milik: “Il mio ruolo è fare goal. Posso giocare sia come unica punta, sia a due. Ma decide il mister”. - LuigiBevilacq17 : RT @romeoagresti: #Milik: “Il mio ruolo è fare goal. Posso giocare sia come unica punta, sia a due. Ma decide il mister”. - sportli26181512 : Milik: 'Posso giocare con un'altra punta, lo faccio anche con Lewandowski': Milik: 'Posso giocare con un'altra punt… - Roberta_Siro : RT @sportmediaset: Milik si presenta: 'Ho sempre voluto un club così, posso giocare con Vlahovic' #Juventus #Milik - Roberta_Siro : RT @romeoagresti: #Milik: “Il mio ruolo è fare goal. Posso giocare sia come unica punta, sia a due. Ma decide il mister”. -