Milan, Rebic e Origi indisponibili contro il Sassuolo (Di lunedì 29 agosto 2022) Stefano Pioli dovrà fare a meno di Ante Rebic e Divock Origi per Sassuolo-Milan, anticipo della quarta giornata della Serie A 2022/2023 in programma domani al Mapei Stadium. L'elenco degli infortunati e indisponibili rossoneri si è arricchito nelle ultime ore: Rebic accusa infatti un problema alla schiena, mentre per Origi c'è un'infiammazione al piede che ha spinto il team medico a optare per la non convocazione precauzionale. SportFace.

