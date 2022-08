La vergogna contro mamma, tutta la verità sul raptus di Spalletti a Firenze (Di lunedì 29 agosto 2022) Alla fine prendersi un punto a Firenze non è male, specie contro una Fiorentina aggressiva e decisa come quella allenata da Vincenzo Italiano. Ma il finale di partita tra Luciano Spalletti e i tifosi della Viola non è stata affatto piacevole. Toscani a confronto: da una parte l'allenatore originario di Certaldo, comune della provincia di Firenze, dall'altro alcune “teste calde” della tribuna centrale del Franchi, dove è spuntato anche un tifoso, beccato dalle telecamere, che ha cercato di rifilare un ceffone all'allenatore del Napoli. Spalletti si è anche preso addosso una bottiglietta: “A Firenze, si sa, ti offendono dall'inizio alla fine — ha detto il tecnico a fine-gara — C'è una maleducazione incredibile, poi con i tifosi vicino. Continuano a dire dall'inizio 'la tu' ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Alla fine prendersi un punto anon è male, specieuna Fiorentina aggressiva e decisa come quella allenata da Vincenzo Italiano. Ma il finale di partita tra Lucianoe i tifosi della Viola non è stata affatto piacevole. Toscani a confronto: da una parte l'allenatore originario di Certaldo, comune della provincia di, dall'altro alcune “teste calde” della tribuna centrale del Franchi, dove è spuntato anche un tifoso, beccato dalle telecamere, che ha cercato di rifilare un ceffone all'allenatore del Napoli.si è anche preso addosso una bottiglietta: “A, si sa, ti offendono dall'inizio alla fine — ha detto il tecnico a fine-gara — C'è una maleducazione incredibile, poi con i tifosi vicino. Continuano a dire dall'inizio 'la tu' ...

