Il Pd vuole ancora più profughi: "Porti aperti e no ai respingimenti" (Di lunedì 29 agosto 2022) «Siamo stati, siamo e saremo sempre contro politiche di respingimenti, apparenti "chiusure dei nostri Porti" o, addirittura, non meglio precisati "blocchi navali": vale il sacrosanto principio per cui chi è in pericolo in mare va soccorso e salvato sempre». È scritto nero su bianco a pagina 28 del programma elettorale del Partito democratico. È la politica in materia di immigrazione che Enrico Letta e compagni intendono portare avanti nel caso in cui dovessero uscire vincitori dalle urne il 25 settembre. Quindi, nessuna correzione dell'attuale linea portata avanti dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. I Porti delle coste siciliane dovranno continuare a restare rigorosamente aperti. Non è un caso che anche ieri i vertici del Pd siano rimasti in silenzio di fronte al record di migranti sbarcati a Lampedusa, a ... Leggi su iltempo (Di lunedì 29 agosto 2022) «Siamo stati, siamo e saremo sempre contro politiche di, apparenti "chiusure dei nostri" o, addirittura, non meglio precisati "blocchi navali": vale il sacrosanto principio per cui chi è in pericolo in mare va soccorso e salvato sempre». È scritto nero su bianco a pagina 28 del programma elettorale del Partito democratico. È la politica in materia di immigrazione che Enrico Letta e compagni intendono portare avanti nel caso in cui dovessero uscire vincitori dalle urne il 25 settembre. Quindi, nessuna correzione dell'attuale linea portata avanti dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Idelle coste siciliane dovranno continuare a restare rigorosamente. Non è un caso che anche ieri i vertici del Pd siano rimasti in silenzio di fronte al record di migranti sbarcati a Lampedusa, a ...

