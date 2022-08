‘Il navigatore mi ha detto di fare inversione a U sull’A1’: scatta la maxi multa per l’automobilista (Di lunedì 29 agosto 2022) È salito in auto, ha impostato il navigatore, ma ha seguito le indicazioni alla lettera. Forse, fin troppo. Sì, perché dall’altra parte la ‘vocina’ di quel navigatore di bordo gli aveva detto di fare inversione a U. E lui, che in realtà si trovava in autostrada e non poteva, non ci ha pensato due volte: ha effettuato l’inversione di marcia. E lo ha fatto con il suo suv bianco, in direzione Roma, sull’A1, mettendo a rischio auto e tir in arrivo, che sono stati costretti a frenare bruscamente. inversione a U sull’A1 La manovra pericolosissima è stata effettuata sull’A1, nei pressi di Fiano Romano. È qui che l’automobilista, un uomo straniero, alla guida del suo suv bianco ha pensato bene di mettere a rischio la sua incolumità. E quella di tutti gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) È salito in auto, ha impostato il, ma ha seguito le indicazioni alla lettera. Forse, fin troppo. Sì, perché dall’altra parte la ‘vocina’ di queldi bordo gli avevadia U. E lui, che in realtà si trovava in autostrada e non poteva, non ci ha pensato due volte: ha effettuato l’di marcia. E lo ha fatto con il suo suv bianco, in direzione Roma, sull’A1, mettendo a rischio auto e tir in arrivo, che sono stati costretti a frenare bruscamente.a U sull’A1 La manovra pericolosissima è stata effettuata sull’A1, nei pressi di Fiano Romano. È qui che, un uomo straniero, alla guida del suo suv bianco ha pensato bene di mettere a rischio la sua incolumità. E quella di tutti gli ...

Agenzia_Ansa : Fa inversione a 'U' con il suv sull'A1, viene fermato dalla Polstrada. Patente ritirata e multa fino a 8mila euro. In pattini sull'autostrada A10. Fermata una donna: 'Stavo solo seguendo il navigatore' Fa inversione a 'U' con il suv sull'A1, viene fermato dalla Polstrada. Patente ritirata e multa fino a 8mila euro. 'Me lo… Senza il navigatore non saprebbero neanche uscire dal proprio box E quindi perchè te lo indica il navigatore metti in pericolo gli altri?