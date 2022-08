Il contestato annullamento dell’Euro Pride a Belgrado

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 29 agosto 2022) Rinviato a tempi migliori e, dunque, annullato l’Euroin programma adal 12 al 18 settembre. Ad annunciarlo sabato in diretta televisiva il presidente serbo Aleksandar Vu?i?, che, facendo esplicito riferimento alla «parata dell’orgoglio (Parada ponosa, ndr) o come si chiama», fissata a sabato 17, ha dichiarato: «Non lo dico perché ne sono felice, ma perché non possiamo ospitarla adesso con la questione Open Balkan e una grave crisi in Kosovo, che durerà almeno fino al 31 ottobre e che, temo, potrà solo aggravarsi». Adducendo anche la crisi energetica e alimentare come ulteriore motivazione, invero perspicua solo se correlata alla dipendenza dalla Russia sulla questione gas (la Serbia ne importa l’85% da Mosca), il capo di Stato ha riconosciuto che «in tal modo si mettono a rischi i diritti di una minoranza e questo è un problema. Ma di ...