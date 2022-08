Furgone ribaltato in autostrada, 20enne sannita perde la vita in Svizzera (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’incidente in Svizzera La Polizia cantonale ha comunicato che ieri, poco le 18.15 sull’autostrada in territorio di Gnosca comune svizzero di Bellinzona, nel Cantone Ticino, vi è stato un incidente stradale con esito letale. La ricostruzione Stando a una prima ricostruzione, un 22enne cittadino italiano residente in provincia di Rieti circolava in direzione sud sulla corsia di destra, alla guida di un Furgone con a bordo altre 5 persone. Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, l’uomo ha perso il controllo del mezzo sbandando dapprima sulla destra per poi arrestare la sua corsa sulla corsia di sorpasso, capovolto sul fianco. I soccorsi Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, in supporto, della Polizia comunale di Bellinzona e i pompieri di Biasca che hanno estratto dalle lamiere con ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’incidente inLa Polizia cantonale ha comunicato che ieri, poco le 18.15 sull’in territorio di Gnosca comune svizzero di Bellinzona, nel Cantone Ticino, vi è stato un incidente stradale con esito letale. La ricostruzione Stando a una prima ricostruzione, un 22enne cittadino italiano residente in provincia di Rieti circolava in direzione sud sulla corsia di destra, alla guida di uncon a bordo altre 5 persone. Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, l’uomo ha perso il controllo del mezzo sbandando dapprima sulla destra per poi arrestare la sua corsa sulla corsia di sorpasso, capovolto sul fianco. I soccorsi Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, in supporto, della Polizia comunale di Bellinzona e i pompieri di Biasca che hanno estratto dalle lamiere con ...

