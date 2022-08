Fabian Ruiz, addio al Napoli: domani le visite mediche col PSG, tutte le cifre (Di lunedì 29 agosto 2022) Napoli, l’addio di Fabian Ruiz si concretizzerà domani. visite mediche col Paris Saint-Germain: tutte le cifre dell’affare. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis perde un altro top player. Dopo le partenze estive di Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens, adesso anche Fabian Ruiz è pronto a dire addio alla casacca azzurra. Attorno al calciatore, nelle ultime Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 29 agosto 2022), l’disi concretizzeràcol Paris Saint-Germain:ledell’affare. Ildi Aurelio De Laurentiis perde un altro top player. Dopo le partenze estive di Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens, adesso ancheè pronto a direalla casacca azzurra. Attorno al calciatore, nelle ultime Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.comle Notizie della Serie A.

marcoconterio : ?????? Fabian Ruiz dal #Napoli a un passo dal #PSG per 22 milioni di euro. Così i parigini, una volta definito (doma… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, ai dettagli la cessione di #FabianRuiz al @PSG_inside: le cifre dell'accordo ?? - marcoconterio : ???? Nuovi contatti in serata e intesa vicina tra #Napoli e #PSG per ???? Fabian Ruiz. Accordo sulla base di 22 milioni… - sportli26181512 : Napoli, Fabian Ruiz al PSG: le cifre: Fabian Ruiz si appresta a lasciare il Napoli. Il club del presidente De Laure… - CiroTroise : RT @serieAnews_com: ?? #FabianRuiz-#PSG, intesa raggiunta tra #Napoli ed i francesi ?? ?? Tutte le cifre dell'affare ?? @CiroTroise https… -