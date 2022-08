Energia: La Serracchiani (Pd): “Norma per salvaguardare le cooperative elettriche storiche dell’Arco alpino” (Di lunedì 29 agosto 2022) “Nei prossimi interventi legislativi sarà necessario salvaguardare le cooperative elettriche storiche dell’Arco alpino. Nell’applicazione della Norma che colpisce gli extra profitti si dovrà tener conto del fatto che le cooperative hanno scopo e modalità di funzione diversa dalle società, e agire in coerenza con quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale sull’articolo 177 del codice degli appalti”. Lo ha affermato la capogruppo Pd Debora Serracchiani ieri a Paluzza (Udine) nel corso di un incontro con il presidente della Società elettrica cooperativa dell’Alto But (Secab) Ennio Pittino e il vicepresidente Tiziano Di Ronco. La parlamentare, che si è confrontata anche con il sindaco di Paluzza Massimo Mentil, ha rilevato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 agosto 2022) “Nei prossimi interventi legislativi sarà necessariole. Nell’applicazione dellache colpisce gli extra profitti si dovrà tener conto del fatto che lehanno scopo e modalità di funzione diversa dalle società, e agire in coerenza con quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale sull’articolo 177 del codice degli appalti”. Lo ha affermato la capogruppo Pd Deboraieri a Paluzza (Udine) nel corso di un incontro con il presidente della Società elettrica cooperativa dell’Alto But (Secab) Ennio Pittino e il vicepresidente Tiziano Di Ronco. La parlamentare, che si è confrontata anche con il sindaco di Paluzza Massimo Mentil, ha rilevato ...

