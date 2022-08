Ecco Samsung Galaxy Z Fold4 trasformato in un Windows Phone pieghevole (Di lunedì 29 agosto 2022) Samsung Galaxy Z Fold4 diventa un Windows Phone pieghevole grazie a un'ardita operazione di modding. Ecco il risultato. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 29 agosto 2022)diventa ungrazie a un'ardita operazione di modding.il risultato. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Ecco Samsung Galaxy Z Fold4 trasformato in un Windows Phone pieghevole - 24h_Tecnologia : Ecco in che modo Samsung testa Galaxy Z Fold4 e Flip4: Samsung mostra i test di qualità riservati a Galaxy Z Fold4… - it_enjoysystem : ?? Dov'è il mio smartphone? Che tu l’abbia perso o che ti sia stato rubato, poco importa! Ecco i modi per scoprire… - zazoomblog : Ecco in che modo Samsung testa Galaxy Z Fold4 e Flip4 - #Samsung #testa #Galaxy #Fold4 #Flip4 - TuttoAndroid : Ecco in che modo Samsung testa Galaxy Z Fold4 e Flip4 -