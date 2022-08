Docente esperto, la norma approda in Senato: entro il 1° settembre gli emendamenti. In aula il 6 settembre per l’approvazione. Le ultime (Di lunedì 29 agosto 2022) Sarà una corsa contro il tempo l'approvazione del decreto aiuti bis al cui interno è prevista la tanto chiacchierata norma del Docente esperto: mercoledì 31 luglio inizia l'iter dalle commissioni riunite Bilancio e Finanze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 agosto 2022) Sarà una corsa contro il tempo l'approvazione del decreto aiuti bis al cui interno è prevista la tanto chiacchieratadel: mercoledì 31 luglio inizia l'iter dalle commissioni riunite Bilancio e Finanze. L'articolo .

FaxoMac : @pdnetwork @pdparma @EnricoLetta Vedete perché bisogna investire BENE sulla scuola? Per evitare che crescano imbeci… - FaxoMac : @AnnaAscani Il Governo Draghi era impegnatissimo a inventarsi il docente esperto. Ora è impegnato a nominare il Dir… - PLampis : Stralciare la norma sul 'docente esperto', lede la dignità della professione docente - ProDocente : Docente esperto: conversione in legge in tempi rapidi, forse senza modifiche - Masssimilianoo : @paola_vad Avevo letto del 'docente esperto', ma ignoravo i passaggi governativi -