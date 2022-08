Demet Ozdemir si è sposata ma senza Can Yaman (Di lunedì 29 agosto 2022) Se siete dei fan di Day Dreamer – Le ali del sogno e, in generale, di tutte le soap operas turche saprete sicuramente che Demet Ozdemir si è sposata! Proprio lei che è una delle attrici più amate della serie, nonché la protagonista indiscussa insieme al suo collega Can Yaman. Demet è convolata a nozze sposando un cantante molto famoso in Turchia: Oguzhan Koc. Il matrimonio si è celebrato in maniera molto tradizionale e adesso sul web e sui social stanno impazzando le foto delle nozze e del ricevimento in cui si vede la Ozdemir anche con l’abito da sposa. C’è però un solo particolare che i fan hanno notato: dov’era Can Yaman? Demet Ozdemir di Day Dreamer si è sposata ma il collega Can Yaman non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 29 agosto 2022) Se siete dei fan di Day Dreamer – Le ali del sogno e, in generale, di tutte le soap operas turche saprete sicuramente chesi è! Proprio lei che è una delle attrici più amate della serie, nonché la protagonista indiscussa insieme al suo collega Canè convolata a nozze sposando un cantante molto famoso in Turchia: Oguzhan Koc. Il matrimonio si è celebrato in maniera molto tradizionale e adesso sul web e sui social stanno impazzando le foto delle nozze e del ricevimento in cui si vede laanche con l’abito da sposa. C’è però un solo particolare che i fan hanno notato: dov’era Candi Day Dreamer si èma il collega Cannon ...

