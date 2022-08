Crolla prezzo del gas: in Europa in calo di oltre il 18% (Di lunedì 29 agosto 2022) Crolla il prezzo del gas naturale. In Europa sono precipitati di oltre il 18%. Attestandosi sotto i 280 euro per megawattora. Invertendo il balzo di quasi il 40% della scorsa settimana. Dopo che la Germania ha dichiarato che i suoi impianti di stoccaggio del gas saranno pieni dell’85% entro il prossimo mese. Prima dell’obiettivo di ottobre. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 29 agosto 2022)ildel gas naturale. Insono precipitati diil 18%. Attestandosi sotto i 280 euro per megawattora. Invertendo il balzo di quasi il 40% della scorsa settimana. Dopo che la Germania ha dichiarato che i suoi impianti di stoccaggio del gas saranno pieni dell’85% entro il prossimo mese. Prima dell’obiettivo di ottobre.

