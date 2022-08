Cancro epatico, il tumore silenzioso da combattere in rete per garantire diagnosi precoci e una presa in carico più efficace (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – I clinici: “precocità e unitarietà della presa in carico possono allungare la sopravvivenza e migliorare la qualità di vita del paziente. A isorisorse non siamo più in grado di farlo, dobbiamo chiedere un aiuto. Devono aumentare competenze e personale”. 29/08/2022 – Il tumore del fegato è stato anche chiamato “tumore silenzioso” perché, soprattutto nelle fasi iniziali non dà alcun segno ma quando la malattia si diffonde iniziano a comparire sintomi peraltro poco specifici, che possono presentarsi anche in malattie del tutto diverse. Di qui le difficoltà diagnostiche e una serie di attenzioni considerate essenziali nel percorso di cura del paziente con epatocarcinoma: il monitoraggio, la sorveglianza e una efficace comunicazione per evitare ritardi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – I clinici: “tà e unitarietà dellainpossono allungare la sopravvivenza e migliorare la qualità di vita del paziente. A isorisorse non siamo più in grado di farlo, dobbiamo chiedere un aiuto. Devono aumentare competenze e personale”. 29/08/2022 – Ildel fegato è stato anche chiamato “” perché, soprattutto nelle fasi iniziali non dà alcun segno ma quando la malattia si diffonde iniziano a comparire sintomi peraltro poco specifici, che possono presentarsi anche in malattie del tutto diverse. Di qui le difficoltà diagnostiche e una serie di attenzioni considerate essenziali nel percorso di cura del paziente con epatocarcinoma: il monitoraggio, la sorveglianza e unacomunicazione per evitare ritardi ...

