Calciomercato Napoli, indiscrezione dalla Spagna: la decisione di CR7! (Di lunedì 29 agosto 2022) Le suggestioni su un possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo al Napoli si susseguono velocissime nelle ultime ore. Si sa da tempo ormai che CR7 vorrebbe allontanarsi da Manchester, sponda Red Devils, per giocarsi le sue ultime carte in Champions League. Tuttavia, nonostante il blasone che il portoghese porta con sé, pare sempre più complicato appropriarsi delle prestazioni del giocatore, a causa del suo pesantissimo ingaggio. Se poi ci aggiungiamo le ultime dalla Spagna, l'arrivo di Ronaldo a Napoli si fa ancora più difficile. FOTO: Getty – Cristiano-Ronaldo-Napoli Come riportato da Edu Aguirre de El Chiringuito, Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di non andare al Napoli. Aguirre, giornalista e amico intimo del portoghese, ha comunicato un dietrofront del Ronaldo, mentre la ...

