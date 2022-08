Alvino su Navas al Napoli: “Una cosa è da escludere. Si sta correndo un pericolo” (Di lunedì 29 agosto 2022) Il giornalista Carlo Alvino, nel corso del suo intervento odierno a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale della SSC Napoli, è tornato a parlare della trattativa per Keylor Navas. Come è ormai ben risaputo, il portiere costaricano è in uscita dal Paris Saint-Germain, visto che non vuole trascorrere questa stagione sotto l’ombra di Gianluigi Donnarumma, portiere che Cristophe Galtier ha designato come titolare. Va avanti la trattativa con il club francese per arrivare a un accordo sulla buonuscita, ostacolo che al momento blocca l’arrivo in azzurro. Alvino“Il Napoli ha l’accordo col giocatore per un biennale più un altro anno opzionale, su questo non c’è nessun problema”, ha ribadito il giornalista. Alvino ha precisato, al contempo, che ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 29 agosto 2022) Il giornalista Carlo, nel corso del suo intervento odierno a Radio Kiss Kiss, emittente radiofonica ufficiale della SSC, è tornato a parlare della trattativa per Keylor. Come è ormai ben risaputo, il portiere costaricano è in uscita dal Paris Saint-Germain, visto che non vuole trascorrere questa stagione sotto l’ombra di Gianluigi Donnarumma, portiere che Cristophe Galtier ha designato come titolare. Va avanti la trattativa con il club francese per arrivare a un accordo sulla buonuscita, ostacolo che al momento blocca l’arrivo in azzurro.“Ilha l’accordo col giocatore per un biennale più un altro anno opzionale, su questo non c’è nessun problema”, ha ribadito il giornalista.ha precisato, al contempo, che ...

