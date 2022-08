Aggressioni alle forze dell’ordine: tre casi in poche ore. Unarma: “Servono investimenti in sicurezza” (Di lunedì 29 agosto 2022) “Piovono pietre sulle forze dell’ordine e le Aggressioni sono all’ordine del giorno: soli pochi giorni fa a Gorizia sono stati aggrediti 5 carabinieri e la loro gazzella è stata presa a mattonate, anche nel weekend centinaia di attivisti No Tav si sono scagliati nuovamente contro gli agenti di pubblica sicurezza”. E’ quanto afferma Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, associazione sindacale carabinieri. “Come Unarma abbiamo già precedentemente evidenziato la mancanza di attrezzature adeguate per arginare il disordine pubblico: il taser può funzionare con casi isolati ma non con gruppi organizzati o per sedare le risse, per questo chiediamo che siano aumentate le dotazioni e le assunzioni con reclute scelte e investendo nel comparto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 agosto 2022) “Piovono pietre sullee lesono all’ordine del giorno: soli pochi giorni fa a Gorizia sono stati aggrediti 5 carabinieri e la loro gazzella è stata presa a mattonate, anche nel weekend centinaia di attivisti No Tav si sono scagliati nuovamente contro gli agenti di pubblica”. E’ quanto afferma Antonio Nicolosi, segretario generale di, associazione sindacale carabinieri. “Comeabbiamo già precedentemente evidenziato la mancanza di attrezzature adeguate per arginare il disordine pubblico: il taser può funzionare conisolati ma non con gruppi organizzati o per sedare le risse, per questo chiediamo che siano aumentate le dotazioni e le assunzioni con reclute scelte e investendo nel comparto ...

