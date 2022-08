Terribile esplosione in casa: un morto e un ferito grave. Dramma nel piccolo comune italiano (Di domenica 28 agosto 2022) Tragedia in casa. esplosione nell’abitazione a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. A perdere la vita Mauro Paladin. Il ferito resta grave. Non appena le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenuti, l’uomo è stato dichiarato morto, mentre l’altro è stato trasferito d’urgenza in ospedale. esplosione in casa in provincia di Venezia. La vicenda ha scosso l’intera comunità di San Stino di Livenza. Mauro Palamin, 60 anni, muore sul colpo. La vittima, secondo quanto riferito dagli investigatori, era un collezionista di residuati bellici della Grande Guerra. Il ferito è un 49enne anche lui della zona. esplosione in casa in provincia di Venezia Stando a una prima ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 agosto 2022) Tragedia innell’abitazione a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. A perdere la vita Mauro Paladin. Ilresta. Non appena le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenuti, l’uomo è stato dichiarato, mentre l’altro è stato trasd’urgenza in ospedale.inin provincia di Venezia. La vicenda ha scosso l’intera comunità di San Stino di Livenza. Mauro Palamin, 60 anni, muore sul colpo. La vittima, secondo quanto ridagli investigatori, era un collezionista di residuati bellici della Grande Guerra. Ilè un 49enne anche lui della zona.inin provincia di Venezia Stando a una prima ...

