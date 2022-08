Strage in volo: il coccodrillo scappa dalla stiva e l’aereo si schianta. Moltissimi i morti (Di domenica 28 agosto 2022) Un vera e propria Strage in volo. Quello che vi stiamo per raccontare sembra essere tratto da un film horror. Purtroppo, invece, è pura realtà. Sul volo Filair Let L-410 era tenuto nella stiva un coccodrillo. L’animale è riuscito a fuggire, provocando il panico tra passeggeri, hostess e piloti. A causa dello spostamento del baricentro del volo, l’aereo è precipitato. Ovviamente ci sono stati Moltissimi morti. (Continua dopo la foto…) Il cantante italiano in lutto: “Uccisa da un ubriaco” Aereo precipita, Moltissimi morti Il volo Filair Let L-410 cadde il 25 agosto 2010, dopo essere decollato dalla capitale Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo. Ci furono 20 ... Leggi su tvzap (Di domenica 28 agosto 2022) Un vera e propriain. Quello che vi stiamo per raccontare sembra essere tratto da un film horror. Purtroppo, invece, è pura realtà. SulFilair Let L-410 era tenuto nellaun. L’animale è riuscito a fuggire, provocando il panico tra passeggeri, hostess e piloti. A causa dello spostamento del baricentro delè precipitato. Ovviamente ci sono stati. (Continua dopo la foto…) Il cantante italiano in lutto: “Uccisa da un ubriaco” Aereo precipita,IlFilair Let L-410 cadde il 25 agosto 2010, dopo essere decollatocapitale Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo. Ci furono 20 ...

