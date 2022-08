"Sarebbe già stato arrestato": la frase choc di Rampini in diretta, imbarazzo (Di domenica 28 agosto 2022) Federico Rampini si scatena a in Onda sul rigassificatore di Piombino. Come è noto, il sindaco del comune toscano si è schierato per il "no" all'introduzione di rigassificatore in porto. Francesco Ferrari di Fratelli d'Italia ha spiegato la sua posizione in modo chiaro da primo cittadino e nei giorni scorsi ha fatto sapere di essere contrario all'installazione del rigassificatore. Ma di fatto Rampini su questa questione ha un'idea molto precisa: "È un problema che avremo in ogni tipo di soluzione energetica, accadrà anche quando decideremo di investire seriamente sul solare, nessuno vorrà le grandi centrali solari o le pale eoliche vicino casa propria". Poi arriva l'affondo: "La responsabilità è dei governi, bisogna assorbire le resistenze locali con le compensazioni. Se fossimo in Cina il sindaco di Piombino ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Federicosi scatena a in Onda sul rigassificatore di Piombino. Come è noto, il sindaco del comune toscano si è schierato per il "no" all'introduzione di rigassificatore in porto. Francesco Ferrari di Fratelli d'Italia ha spiegato la sua posizione in modo chiaro da primo cittadino e nei giorni scorsi ha fatto sapere di essere contrario all'installazione del rigassificatore. Ma di fattosu questa questione ha un'idea molto precisa: "È un problema che avremo in ogni tipo di soluzione energetica, accadrà anche quando decideremo di investire seriamente sul solare, nessuno vorrà le grandi centrali solari o le pale eoliche vicino casa propria". Poi arriva l'affondo: "La responsabilità è dei governi, bisogna assorbire le resistenze locali con le compensazioni. Se fossimo in Cina il sindaco di Piombino ...

