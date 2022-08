Salernitana, tutto fatto per Daniliuc: i dettagli (Di domenica 28 agosto 2022) La Salernitana piazza il colpo per la difesa, è fatta per l’arrivo di Daniliuc dal Nizza: in serata il giocatore già in città La Salernitana piazza il colpo per la difesa, è fatta per l’arrivo di Daniliuc dal Nizza: in serata il giocatore già in città. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore sarà già in serata in città per poi effettuare le visite mediche di rito nella giornata di domani. Operazione chiusa da 5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Lapiazza il colpo per la difesa, è fatta per l’arrivo didal Nizza: in serata il giocatore già in città Lapiazza il colpo per la difesa, è fatta per l’arrivo didal Nizza: in serata il giocatore già in città. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore sarà già in serata in città per poi effettuare le visite mediche di rito nella giornata di domani. Operazione chiusa da 5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, tutto fatto per #Daniliuc ???? - CMondavio : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, tutto fatto per #Daniliuc ???? - Bugembemicheal4 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, tutto fatto per #Daniliuc ???? - jojoarhinn : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, tutto fatto per #Daniliuc ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, tutto fatto per #Daniliuc ???? -

Salernitana, tutto fatto per Daniliuc: i dettagli La Salernitana piazza il colpo per la difesa, è fatta per l'arrivo di Daniliuc dal Nizza: in serata il giocatore già in città La Salernitana piazza il colpo per la difesa, è fatta per l'arrivo di Daniliuc dal Nizza: in serata il giocatore già in città. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore ... Juve, soprattutto c'è Miretti Il calendario ora aiuta Allegri che da mercoledì fino ad arrivare al 2 ottobre affronta lo Spezia (in casa), la Fiorentina (in trasferta), la Salernitana (in casa), il Monza (in trasferta) e il ... tuttosalernitana.com La certezza Sabiri, Caputo e la scelta in mezzo: la probabile formazione della Samp Tutto confermato in casa Sampdoria, la formazione per la Salernitana è praticamente delineata. Davanti ad Audero giocheranno Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello dato che Murru non è stato convocato ... CHI GIOCA, CHI NO – Barak, Ederson, Faraoni, Meret, Ceccherini, Jovic: le novità Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... Lapiazza il colpo per la difesa, è fatta per l'arrivo di Daniliuc dal Nizza: in serata il giocatore già in città Lapiazza il colpo per la difesa, è fatta per l'arrivo di Daniliuc dal Nizza: in serata il giocatore già in città. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore ...Il calendario ora aiuta Allegri che da mercoledì fino ad arrivare al 2 ottobre affronta lo Spezia (in casa), la Fiorentina (in trasferta), la(in casa), il Monza (in trasferta) e il ... Salernitana, possibile doppio arrivo dall'Atalanta Tutto confermato in casa Sampdoria, la formazione per la Salernitana è praticamente delineata. Davanti ad Audero giocheranno Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello dato che Murru non è stato convocato ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...