Quando inizia 100% Italia? Ecco la data ufficiale del nuovo programma di Savino (Di domenica 28 agosto 2022) È tutto pronto per l’inizio di 100% Italia, il nuovo game show di TV8 condotto da Nicola Savino, al suo debutto sul canale 8 del digitale terrestre dopo l’addio a Mediaset consumatosi a inizio estate. Il programma si basa sulla sfida di due coppie di concorrenti, che dovranno mettersi alla prova per indovinare quali sono i gusti degli Italiani. Nello specifico, il popolo Italiano verrà rappresentato da 100 persone raggruppate in un panel. Savino ha accettato con entusiasmo la nuova sfida lavorativa, dopo i tanti anni trascorsi a Mediaset. Intervenuto nel corso della presentazione dei palinsesti Sky, Nicola Savino ha definito il suo nuovo programma “un game show straordinario”, sottolineando la ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 28 agosto 2022) È tutto pronto per l’inizio di, ilgame show di TV8 condotto da Nicola, al suo debutto sul canale 8 del digitale terrestre dopo l’addio a Mediaset consumatosi a inizio estate. Ilsi basa sulla sfida di due coppie di concorrenti, che dovranno mettersi alla prova per indovinare quali sono i gusti deglini. Nello specifico, il popolono verrà rappresentato da 100 persone raggruppate in un panel.ha accettato con entusiasmo la nuova sfida lavorativa, dopo i tanti anni trascorsi a Mediaset. Intervenuto nel corso della presentazione dei palinsesti Sky, Nicolaha definito il suo“un game show straordinario”, sottolineando la ...

