Pioli può finalmente gioire | che regalo Milan | succede in queste ore

Leggi su serieanews

(Di domenica 28 agosto 2022) Ilal settimo cielo dopo la vittoria col Bologna, macontinua a. In arrivo ilper i rossoneri,inore. Il mercato è partito in ritardo, ma ilnon ne ha risentito nel corso della sua partenza in campionato. Anzi: nonostante il pari (comunque positivo) di Bergamo, la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.