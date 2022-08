Meteo, scatta l'allerta della Protezione civile: dove arriva la "tempesta perfetta" (Di domenica 28 agosto 2022) Il Meteo divide l'Italia anche nell'ultima domenica di agosto. Al Nord il mese si chiude con il rischio di forti temporali, al Centro-Sud con il sole. Il rischio di forti temporali, con possibili grandinate e intense raffiche di vento potrebbe riguardare 11 regioni, dove è stata emessa l'allerta gialla della Protezione civile (Abruzzo, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Toscana e Umbria e al Sud Basilicata e Campania). Nel dettaglio per quanto riguarda la Lombardia, la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per rischio temporali. Precipitazioni a carattere di rovescio e temporale risulteranno possibili su tutto il territorio regionale nel corso della giornata odierna, sebbene ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Ildivide l'Italia anche nell'ultima domenica di agosto. Al Nord il mese si chiude con il rischio di forti temporali, al Centro-Sud con il sole. Il rischio di forti temporali, con possibili grandinate e intense raffiche di vento potrebbe riguardare 11 regioni,è stata emessa l'gialla(Abruzzo, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Toscana e Umbria e al Sud Basilicata e Campania). Nel dettaglio per quanto riguarda la Lombardia, laha diramato un'gialla per rischio temporali. Precipitazioni a carattere di rovescio e temporale risulteranno possibili su tutto il territorio regionale nel corsogiornata odierna, sebbene ...

