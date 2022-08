Maltempo | Benevento | crolla albero in via Santa Colomba

(Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorna ilnel Sannio e tornano i pericoli per il vento e i forti temporali. A, in via, nel primo pomeriggio èto unin strada. Nessun danno, fortunatamente. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini dei Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

