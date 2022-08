Infortunio Lukaku, tocca a Dzeko prendersi l'Inter. Ora esami e prognosi (Di domenica 28 agosto 2022) MILANO - Doccia fredda per Romelu Lukaku . Dell' allenamento di stamani il belga si è fermato per un risentimento alla coscia sinistra e salterà sia il match di martedì contro la Cremonese sia il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 agosto 2022) MILANO - Doccia fredda per Romelu. Dell' allenamento di stamani il belga si è fermato per un risentimento alla coscia sinistra e salterà sia il match di martedì contro la Cremonese sia il ...

DiMarzio : #SerieA | Infortunio in allenamento per #Lukaku - Emiliangiolo : L'infortunio di Lukaku mi distruggerà sicuramente il fantacalcio - m1che2e : @avvelenatosto @masolinismo Infatti l’infortunio di lukaku è solo un punto a favore per voi - IlMilanista9 : Infortunio di lukaku vero come quello di stankovic ogni derby - alquazzino : RT @macho_morandi: Lukaku che si presenta alla pinetina dopo 2 settimane fermo per infortunio. -