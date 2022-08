Incendio in località Collata, le fiamme minacciano le case di Cetara (Di domenica 28 agosto 2022) di Monica De Santis Paura in?Costiera Amalfitana per un Incendio che ha rischiato di coinvolgere diverse abitazioni di Cetara.?Paura per un Incendio che ancora una volta è tornato a bruciare il verde in costiera. L’Incendio boschivo è divampato intorno a mezzogiorno sulle colline al confine del comune di Maiori con quello di Cetara. In località Collata, le fiamme alimentate dal vento teso hanno divorato la vegetazione di macchia mediterranea a un centinaio di metri d’altezza dalla strada statale 163. Sul posto sono stati impegnati i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori, personale antIncendio boschivo della Provincia di Salerno, i volontari del nucleo di Protezione Civile comunale di Cerata per le complesse operazioni di ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 28 agosto 2022) di Monica De Santis Paura in?Costiera Amalfitana per unche ha rischiato di coinvolgere diverse abitazioni di.?Paura per unche ancora una volta è tornato a bruciare il verde in costiera. L’boschivo è divampato intorno a mezzogiorno sulle colline al confine del comune di Maiori con quello di. In, lealimentate dal vento teso hanno divorato la vegetazione di macchia mediterranea a un centinaio di metri d’altezza dalla strada statale 163. Sul posto sono stati impegnati i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori, personale antboschivo della Provincia di Salerno, i volontari del nucleo di Protezione Civile comunale di Cerata per le complesse operazioni di ...

vigilidelfuoco : Sotto controllo l’#incendio che #oggi alle 13 aveva coinvolto la vegetazione in località Lama di Carpen (PN), arri… - forestale82 : RT @vigilidelfuoco: Sotto controllo l’#incendio che #oggi alle 13 aveva coinvolto la vegetazione in località Lama di Carpen (PN), arrivand… - eleonoramelena : RT @vigilidelfuoco: Sotto controllo l’#incendio che #oggi alle 13 aveva coinvolto la vegetazione in località Lama di Carpen (PN), arrivand… - SalvoMul1 : RT @vigilidelfuoco: Sotto controllo l’#incendio che #oggi alle 13 aveva coinvolto la vegetazione in località Lama di Carpen (PN), arrivand… - SandraCeradini : RT @vigilidelfuoco: Sotto controllo l’#incendio che #oggi alle 13 aveva coinvolto la vegetazione in località Lama di Carpen (PN), arrivand… -