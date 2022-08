Evento storico: la visita di Francesco a L’Aquila non senza commozione (Di domenica 28 agosto 2022) Le parole cariche di commozione di Papa Francesco nell’ambito di una visita storica, che non accadeva dal lontano 1294, tra l’entusiasmo palpabile degli aquilani e il dolore ancora vivo per il dramma subito dalla popolazione. Il Pontefice ha poi colto l’occasione sia per esprimere vicinanza alla popolazione locale che per lanciare un appello contro i L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 28 agosto 2022) Le parole cariche didi Papanell’ambito di unastorica, che non accadeva dal lontano 1294, tra l’entusiasmo palpabile degli aquilani e il dolore ancora vivo per il dramma subito dalla popolazione. Il Pontefice ha poi colto l’occasione sia per esprimere vicinanza alla popolazione locale che per lanciare un appello contro i L'articolo proviene da La Luce di Maria.

KattInForma : Evento storico: la visita di Francesco a L’Aquila non senza commozione - EleRotondi : @LegaSalvini Si nel mentre però c'è stato un evento storico di non poca rilevanza: la caduta del muro di Berlino. E… - acistampa : Un evento storico. Papa Francesco è arrivato a L'Aquila per trascorrere una 'mattinata intensa'. Il saluto ai famig… - MarsicaW : L'AQUILA, IL PRESIDENTE MARSILIO ACCOGLIE PAPA BERGOGLIO, IN PIAZZA DUOMO IL SALUTO DEL SANTO PADRE AI FAMIGLIARI D… - MadamaL41898457 : RT @FilBarbera: Cos’è un evento storico? Ciò che i partecipanti e gli osservatori ex-post definiscono come tale. Per questo è difficile def… -