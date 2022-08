Conte “Non siamo disattenti sull’antimafia” (Di domenica 28 agosto 2022) BRINDISI (ITALPRESS) – “Non si può dire che il Movimento 5 Stelle sia disattento sull’antimafia”. Dura la risposta alla kermesse di Affari Italiani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, del presidente del Movimento Giuseppe Conte alla domanda della ex 5 Stelle e candidata di Unione Popolare Piera Aiello che ha accusato il suo ex partito di trascurare del tutto il tema. “Abbiamo candidato Roberto Scarpinato e Cafiero de Raho, due alfieri dell’antimafia. Abbiamo candidato figure chiave che sono operatori di giustizia e che hanno rischiato la loro vita. Dire che il movimento sull’antimafia non è presente è una battuta gratuita che non è consentita neppure in campagna elettorale”, ha sottolineato Conte.credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 agosto 2022) BRINDISI (ITALPRESS) – “Non si può dire che il Movimento 5 Stelle sia disattento”. Dura la risposta alla kermesse di Affari Italiani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, del presidente del Movimento Giuseppealla domanda della ex 5 Stelle e candidata di Unione Popolare Piera Aiello che ha accusato il suo ex partito di trascurare del tutto il tema. “Abbiamo candidato Roberto Scarpinato e Cafiero de Raho, due alfieri dell’antimafia. Abbiamo candidato figure chiave che sono operatori di giustizia e che hanno rischiato la loro vita. Dire che il movimentonon è presente è una battuta gratuita che non è consentita neppure in campagna elettorale”, ha sottolineato.credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

