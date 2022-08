(Di domenica 28 agosto 2022), 28 ago. - (Adnkronos) - Terza vittoria su quattro partite inper il, allenata da Igor Tudor, che vince 3-0 suldel. I tre gol dei provenzali tutti nel primo tempo: oltre alladell'ex Inter Alexis, alle prime reti nel campionato francese, a segno anche Nuno Tavares. Ilsale in testa alla classifica con 10 punti, uno in più del Paris Saint Germain, impegnato stasera contro il Monaco.

Calcio: Ligue1, doppietta di Sanchez nel 3-0 del Marsiglia sul campo del Nizza Nizza, 28 ago. – (Adnkronos) – Terza vittoria su quattro partite in Ligue1 per il Marsiglia, allenata da Igor Tudor, che vince 3-0 sul campo del Nizza. I tre gol dei provenzali tutti nel primo tempo: ...Una doppietta che vale il primato, seppur momentaneo. Alexis Sanchez trascina il Marsiglia al successo per 3-0 contro il Nizza con due reti e ...