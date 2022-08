Bonus prima casa: a chi spetta, requisiti e a quanto ammonta (Di domenica 28 agosto 2022) Eterni Peter Pan e spesso in casa, comodi e tranquilli, dei genitori. Sono spesso questi i luoghi comuni dei quali i giovani vengono tacciati. Il Bonus prima casa under 36 ha come obiettivo proprio quello di favorire l’autonomia abitativa dei giovani. Leggi anche: Bonus Internet da 300€ anche per Partita IVA: la guida completa Bonus prima casa under 36: quali requisiti? Un’agevolazione importante quella sulla prima casa per giovani che hanno meno di 36 anni in quanto potrebbe permettere loro di ‘spiccare il volo’ distaccandosi dalla famiglia di origine. Spesso, infatti, nonostante il desiderio di andare via di casa sia davvero forte e sentito, non si hanno purtroppo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 agosto 2022) Eterni Peter Pan e spesso in, comodi e tranquilli, dei genitori. Sono spesso questi i luoghi comuni dei quali i giovani vengono tacciati. Ilunder 36 ha come obiettivo proprio quello di favorire l’autonomia abitativa dei giovani. Leggi anche:Internet da 300€ anche per Partita IVA: la guida completaunder 36: quali? Un’agevolazione importante quella sullaper giovani che hanno meno di 36 anni inpotrebbe permettere loro di ‘spiccare il volo’ distaccandosi dalla famiglia di origine. Spesso, infatti, nonostante il desiderio di andare via disia davvero forte e sentito, non si hanno purtroppo ...

