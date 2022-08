WWE: Tyson Fury sarà l’arbitro del match tra Drew e Roman a Clash At The Castle? (Di sabato 27 agosto 2022) Il campione dei pesi massimi WBC Tyson Fury è considerato uno dei migliori pugili professionisti al mondo, e c’è una buona ragione per questo. Si è ritirato dopo aver sconfitto Dillian Whyte al sesto round all’inizio di quest’anno, ma si è ufficialmente congedato all’inizio di questo mese. Da un paio d’anni, Tyson sta stuzzicando l’idea di un incontro con Drew McIntyre. I due si sono costantemente attaccati l’un l’altro sui social media. Detto questo, non si sono ancora toccati con un dito. Voci di corridoio Drew affronterà Roman Reigns per i titoli a Clash At The Castle il 3 settembre. Secondo rumor, Fury parteciperà al PPV Gallese in veste di arbitro nel match tra lo scozzese e il Tribal Chief. In ogni ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 27 agosto 2022) Il campione dei pesi massimi WBCè considerato uno dei migliori pugili professionisti al mondo, e c’è una buona ragione per questo. Si è ritirato dopo aver sconfitto Dillian Whyte al sesto round all’inizio di quest’anno, ma si è ufficialmente congedato all’inizio di questo mese. Da un paio d’anni,sta stuzzicando l’idea di un incontro conMcIntyre. I due si sono costantemente attaccati l’un l’altro sui social media. Detto questo, non si sono ancora toccati con un dito. Voci di corridoioaffronteràReigns per i titoli aAt Theil 3 settembre. Secondo rumor,parteciperà al PPV Gallese in veste di arbitro neltra lo scozzese e il Tribal Chief. In ogni ...

