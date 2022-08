Torino, Singo: «Non sono al meglio, devo lavorare ancora» (Di sabato 27 agosto 2022) Wilfried Singo ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro la Cremonese: parla l’esterno del Torino Wilfried Singo ha parlato prima di Cremonese-Torino a Dazn. LE PAROLE – «Dopo l’operazione è andata bene. Non sono al 100% e per questo devo lavorare ancora tanto nonostante le mie sensazioni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022) Wilfriedha parlato prima del fischio d’inizio del match contro la Cremonese: parla l’esterno delWilfriedha parlato prima di Cremonese-a Dazn. LE PAROLE – «Dopo l’operazione è andata bene. Nonal 100% e per questotanto nonostante le mie sensazioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

