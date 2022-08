The Sandman: Michael Jackson avrebbe voluto essere Sogno nell'adattamento (Di sabato 27 agosto 2022) Neil Gaiman, creatore di The Sandman, rivela che il leggendario Michael Jackson avrebbe voluto interpretare Sogno nell'adattamento del fumetto. Nonostante il successo di The Sandman ci faccia dare per scontato che qualsiasi adattamento dell'omonimo fumetto sarebbe stato di successo, in realtà la serie Netflix rappresenta l'unica trasposizione live-action ad aver passato lo stadio di sviluppo, con svariate versioni archiviate o cancellate. Tra queste ve n'è una dove una star leggendaria avrebbe voluto prendere parte nel ruolo di Sogno: parliamo di Michael Jackson. Neil Gaiman, creatore di The Sandman, in una recente ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 agosto 2022) Neil Gaiman, creatore di The, rivela che il leggendariointerpretaredel fumetto. Nonostante il successo di Theci faccia dare per scontato che qualsiasidell'omonimo fumetto sarebbe stato di successo, in realtà la serie Netflix rappresenta l'unica trasposizione live-action ad aver passato lo stadio di sviluppo, con svariate versioni archiviate o cancellate. Tra queste ve n'è una dove una star leggendariaprendere parte nel ruolo di: parliamo di. Neil Gaiman, creatore di The, in una recente ...

heronchiId : finalmente ho iniziato the sandman <3 - mirrorbvllwt : adesso che sono a casa posso finite la guardazione di omitd, wwdits e the sandman - Kyashan75 : Non sono un fan delle serie tv ma qui c'è da fare un eccezione. Non conoscevo il fumetto ma conoscevo l'esistenza d… - chocofr0g : ma l'episodio 6 di the sandman??? io mi sento male per quanto sto piangendo - holofaerie_ : ora studio un po' e poi ascolto l'audiolibro di the sandman FINALMENTE i miei bambini bellissimi -