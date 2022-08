Riccia o frolla? Spritz o negroni? I meme più divertenti sulla campagna Pd

Leggi su open.online

(Di sabato 27 agosto 2022) Tutto è iniziato con la nuova grafica utilizzata dal Partito Democratico per lanciare gli slogan di questaelettorale. Lo schermo spaccato in due da una linea diagonale. A destra la proposta dei Dem riassunta in una o due parole su sfondo rosso vivo, a sinistra il suo opposto, su sfondo grigio antracite. In basso il logo del partito e lo slogan e hashtag: «Scegli» a campeggiare sul petto del segretario Enrico Letta. Non c’è voluto molto prima che i memisti si lanciassero in innumerevoli parodie della grafica che si presta facilmente ai più disparati confronti tra fazioni contrapposte: pandoro o panettone? Pianti o bestemmie? Sfogliatella? Carbonara con guanciale o con pancetta? Proprio quest’ultimo è stato condiviso dallo stesso Letta, rendendo ancor più sottile il confine tra realtà e parodia. Di seguito ...