Meghan a muso duro contro la Regina “Scossi e in lacrime | se ne sono fregati”

(Di sabato 27 agosto 2022) È tornata a far parlare di sè. Puntando il dito di nuovola famiglia reale.Markle, a poche ore dalla pubblicazione del suo primo postcast per Spotify, dal titolo «Archetype», si è attirata tutte le critiche possibili da parte degli inglesi. «Noiosa, pretenziosa, narcisista», hanno definito i media la moglie di Harry. L'attesissima prima puntata, ospite l'amica Serena Williams, tennista di fama mondiale, era stata presentata così: «In questo audio aspettatevi la me reale, probabilmente quella che non avete mai conosciuto, certamente non negli ultimi anni quando tutto quello che mi riguardava veniva raccontato dai media.molto emozionata, finalmente posso parlare, senza filtro»., dopo due anni dalla firma di un contratto da 25 milioni di euro con Spotify, continua a levarsi sassolini ...

