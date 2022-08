LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: tris azzurro in semifinale tra le donne! Stanco, Rossi e Grassia si giocano il pass olimpico! Resca prova la rimonta! (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40: Iniziato l’ultimo giro per molti tiratori in campo maschile. Si decide tutto con gli ultimi 25 piattelli. In corsa per la qualificazione alla semifinale l’azzurro Daniele Resca 10.38: Al momento a 116 con la possibilità di qualificarsi DIRETTAmente per la semifinale ci sono le spagnole Molne Magrina, e Galvez, a 115 Makela Nummela potrebbe rientrare in corsa solo in caso di disastro di Coelho de Barros 10.34: Anche Jessica Rossi si qualifica per la semifinale! Chiude con un 23/25, totale di 117/125, solo la portoghese Coelho de Barros la può superare, attualmente occupa la terza posizione con la britannica Hall e la francese Cormenier, alle spalle di Stanco (119) e ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40: Iniziato l’ultimo giro per molti tiratori in campo maschile. Si decide tutto con gli ultimi 25 piattelli. In corsa per la qualificazione allal’Daniele10.38: Al momento a 116 con la possibilità di qualificarsimente per laci sono le spagnole Molne Magrina, e Galvez, a 115 Makela Nummela potrebbe rientrare in corsa solo in caso di disastro di Coelho de Barros 10.34: Anche Jessicasi qualifica per la! Chiude con un 23/25, totale di 117/125, solo la portoghese Coelho de Barros la può superare, attualmente occupa la terza posizione con la britannica Hall e la francese Cormenier, alle spalle di(119) e ...

zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: Jessica Rossi a caccia di una medaglia e del pass olimpico - #Europei… - fcin1908it : LIVE #LazioInter 2-1 (75' Luis Alberto, assist Pedro): GOL LAZIO Grandissimo gol di Luis Alberto. Assist di Pedro… - fcin1908it : LIVE #LazioInter 0-0 (36'): PALLA GOL LAZIO Felipe Anderson mette a terra Dimarco, l'arbitro non fischia. Cross in… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: LIVE #LazioInter 0-0 (34'): OCCASIONE LAZIO I biancocelesti recuperano palla, Zaccagni al tiro e la palla è deviata in ang… - fcin1908it : LIVE #LazioInter 0-0 (34'): OCCASIONE LAZIO I biancocelesti recuperano palla, Zaccagni al tiro e la palla è deviat… -