Juventus-Roma 1-1 | Abraham | “Per Dybala era una partita speciale Sono felice per il pareggio”

(Di sabato 27 agosto 2022) Subito dopo iltra, l’attaccante giallorossi, Tammy, ha così parlato ai microfoni di Dazn: “E’ stata unadifficile, siamo felici per il. Laè una buona squadra, abbiamo dovuto lottare e nella ripresa siamo venuti fuori. Stiamo migliorando,arrivati nuovo giocatori che si stanno integrando.tre risultati utili e dobbiamo continuare così. Nonmai stato stressato per il gol, sapevo che era questione di tempo e alla fine è arrivato. Perera unanel suo vecchi stadio,contento del suo assist e dopo lo abbraccerò negli spogliatoi”. SportFace.

marcoconterio : ?????? La #Juventus vuole definire l'arrivo di Leandro Paredes ???? dal #PSG dopo la gara contro la Roma. Prestito con… - juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - juventusfc : Termina la conferenza alla vigilia di #JuveRoma ?? Potete riviverla su @JuventusTV ?? - Pietro29_ : La #Juventus pareggia in casa ?? la #Roma. Poco importa, in questo caso, il risultato con i bianconeri che sono torn… - LoVolante : Juve Roma 1 1 Pareggio giusto? -

Finisce con un pareggio il big match di Torino tra. Da vedere e rivedere il gol su punizione di Vlahovic, puntuale Abraham a pareggiare di testa su cross di Dybala. I migliori e i peggiori del match tra Allegri e Mourinho: ecco tutti i ...TORINO - Unaa due facce pareggia 1 - 1 in casa con la. Bella e vivace, corta e fulminea in avvio, con un gol strepitoso di Dusan Vlahovic su punizione sotto la traversa. Poi, è una Signora distratta ...José Mourinho commenta a DAZN la partita tra Juventus e Roma: “Non possiamo avere questo atteggiamento. Pregavo per finire 1-0 il primo tempo, era un risultato fantastico per noi. Siamo stati ...Dusan Vlahovic chiama, Tammy Abraham risponde. Sono i due centravanti più attesi a decidere Juventus-Roma, anticipo della 3/a giornata di ...