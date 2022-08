Iran, per la prima volta dalla rivoluzione islamica le donne assistono a una partita di calcio (Di sabato 27 agosto 2022) Per la prima volta dalla rivoluzione islamica del 1979, le donne in Iran hanno ufficialmente assistito a una partita di calcio del campionato nazionale. Circa 500 donne erano presenti giovedì sera al match allo stadio Azadi di Teheran. Nel Paese, le donne sono di fatto escluse dalle partite nazionali. L’ultimo incontro a cui hanno assistito è stata una qualificazione alla Coppa del Mondo tre anni fa. Sahar Khodayari è stata soprannominata The Blue Girl per i colori della sua squadra del cuore, l’EsteghlalAll’epoca, le autorità cedettero in seguito alle proteste suscitate dalla morte di Sahar Khodayari, 29 anni, che si era data fuoco in attesa del processo per aver cercato di assistere ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 27 agosto 2022) Per ladel 1979, leinhanno ufficialmente assistito a unadidel campionato nazionale. Circa 500erano presenti giovedì sera al match allo stadio Azadi di Teheran. Nel Paese, lesono di fatto escluse dalle partite nazionali. L’ultimo incontro a cui hanno assistito è stata una qualificazione alla Coppa del Mondo tre anni fa. Sahar Khodayari è stata soprannominata The Blue Girl per i colori della sua squadra del cuore, l’EsteghlalAll’epoca, le autorità cedettero in seguito alle proteste suscitatemorte di Sahar Khodayari, 29 anni, che si era data fuoco in attesa del processo per aver cercato di assistere ...

