Incidente in autostrada A1 tra Imola e Bologna: auto in fiamme e traffico paralizzato (Di sabato 27 agosto 2022) Incidente poco fa sulla A1 tra Bologna e Imola in direzione Rimini, un'auto carbonizzata lungo la carreggiata, una Smart. Polizia e vigili del fuoco sul posto, almeno 10 km di coda con macchine ferme ... Leggi su leggo (Di sabato 27 agosto 2022)poco fa sulla A1 train direzione Rimini, un'carbonizzata lungo la carreggiata, una Smart. Polizia e vigili del fuoco sul posto, almeno 10 km di coda con macchine ferme ...

vigilidelfuoco : #Piacenza #25agosto 13:00, intervento dei #vigilidelfucoo in corso per l’incidente e successivo #incendio di un’aut… - leggoit : Incidente in autostrada A1 tra Imola e Bologna: auto in fiamme e traffico paralizzato - TelemiaLaTv : Incidente sull’Autostrada del Mediterraneo, il conducente della vettura coinvolta ha perso la vita - forestale82 : RT @vigilidelfuoco: #Piacenza #25agosto 13:00, intervento dei #vigilidelfucoo in corso per l’incidente e successivo #incendio di un’autocis… - ilSaronno : Origgio, traffico rallentato in autostrada per incidente. Tamponamento con feriti anche a Limbiate -