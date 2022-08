F1, Gp Belgio: oggi le qualifiche a Spa, dove vederle – ORARI e TV (Di sabato 27 agosto 2022) Il Gran Premio del Belgio sullo storico circuito di Spa è il 14esimo appuntamento della stagione, il primo dopo la pausa estiva. Vedrà il leader del Mondiale Max Verstappen e il primo inseguitore Charles Leclerc partire dal fondo della griglia, dopo le sostituzioni sulla loro monoposto: il tracciato consente sorpassi, ma è stato modificato ed è stata posizionata la ghiaia in alcuni tratti – come la prima curva – dove, a differenza degli anni passati, non saranno concessi errori pena l’uscita di scena. Partiranno dal fondo della griglia anche Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Mick Schumacher. Occasione è ghiotta per le seconde guide di Red Bull e Ferrari, ovvero Sergio Perez e Carlos Sainz per i quali l’obiettivo del sabato è la pole position. A trarre beneficio da questa situazione, però, potrebbe essere la Mercedes e, in particolare, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Il Gran Premio delsullo storico circuito di Spa è il 14esimo appuntamento della stagione, il primo dopo la pausa estiva. Vedrà il leader del Mondiale Max Verstappen e il primo inseguitore Charles Leclerc partire dal fondo della griglia, dopo le sostituzioni sulla loro monoposto: il tracciato consente sorpassi, ma è stato modificato ed è stata posizionata la ghiaia in alcuni tratti – come la prima curva –, a differenza degli anni passati, non saranno concessi errori pena l’uscita di scena. Partiranno dal fondo della griglia anche Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Mick Schumacher. Occasione è ghiotta per le seconde guide di Red Bull e Ferrari, ovvero Sergio Perez e Carlos Sainz per i quali l’obiettivo del sabato è la pole position. A trarre beneficio da questa situazione, però, potrebbe essere la Mercedes e, in particolare, ...

