F1 GP Belgio 2022, Sainz: “Sconcertato dal gap con Verstappen” (Di sabato 27 agosto 2022) “E’ stato un buon giro, sono felice della pole, un po’ meno se vedo il distacco che ha la Red Bull su di noi. Dobbiamo continuare ad analizzare per capire perché siamo così dietro rispetto a loro. Cercheremo in ogni caso di vincere. Il mio primo tentativo in Q3 è stato pulito, mentre il giro di lancio è stato un casino. Rimango comunque un po’ Sconcertato nel vedere un gap così grande con Verstappen”. Lo ha detto Carlos Sainz, pilota della Ferrari, dopo il secondo tempo nella qualifica del GP del Belgio di F1. Domani scatterà in pole position per via della penalità di Verstappen. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) “E’ stato un buon giro, sono felice della pole, un po’ meno se vedo il distacco che ha la Red Bull su di noi. Dobbiamo continuare ad analizzare per capire perché siamo così dietro rispetto a loro. Cercheremo in ogni caso di vincere. Il mio primo tentativo in Q3 è stato pulito, mentre il giro di lancio è stato un casino. Rimango comunque un po’nel vedere un gap così grande con”. Lo ha detto Carlos, pilota della Ferrari, dopo il secondo tempo nella qualifica del GP deldi F1. Domani scatterà in pole position per via della penalità di. SportFace.

SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen miglior tempo, ma è penalizzato I risultati ?… - SkySportF1 : ? Zhou Guanyu al comando a metà sessione ?? Ferrari ferme al box AGGIORNAMENTI ? - Agenzia_Ansa : F1 | Max Verstappen è stato il più veloce nelle qualifiche ma in pole del Gran premio del Belgio, in programma doma… - sportface2016 : #F1 #BelgianGP, #Leclerc: “Grande distacco con #Verstappen. Rimonta? Tutto è possibile” - ledicoladelsud : F1 Gp Belgio, la Ferrari di Sainz in pole davanti a Perez -