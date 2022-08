Calciomercato Spezia, addio a Leo Sena: torna in Brasile (Di sabato 27 agosto 2022) Calciomercato Spezia, Leo Sena saluta i liguri: il centrocampista dopo la risoluzione del contratto torna in Brasile al Goias Leo Sena saluta lo Spezia e torna in Brasile. Il centrocampista 26enne ha risolto il contratto con i liguri e può così ritornare a casa. Il calciatore ha firmato con il Goias fino al 31 dicembre 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022), Leosaluta i liguri: il centrocampista dopo la risoluzione del contrattoinal Goias Leosaluta loin. Il centrocampista 26enne ha risolto il contratto con i liguri e può così rire a casa. Il calciatore ha firmato con il Goias fino al 31 dicembre 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acspezia, #Nastasic per sostituire #Nikolaou. Accordo trovato con il @ModenaFC_1912 per… - LeCopse96 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @acspezia, si lavora per l’acquisto a titolo definitivo di #Onana dal @girondins - rossonero_fans : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @acspezia, si lavora per l’acquisto a titolo definitivo di #Onana dal @girondins - aleasr_18 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @acspezia, si lavora per l’acquisto a titolo definitivo di #Onana dal @girondins - ale_taia : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @acspezia, si lavora per l’acquisto a titolo definitivo di #Onana dal @girondins -