Calciomercato Roma, Belotti ai dettagli: le cifre dell'affare (Di sabato 27 agosto 2022) La Roma è pronta a chiudere un altro colpo in questa sessione estiva di mercato: sarà Belotti a prendere il posto di vice Abraham. L'attaccante italiano, dopo settimane di trattative per le cifre sul contratto potrebbe firmare per la squadra capitolina la settimana prossima. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport l'ex capitano del Torino avrebbe trovato l'accordo con la squadra giallorossa per una cifra che si aggira attorno ai 3 milioni + bonus. Belotti, dopo l'europeo vinto la scorsa estate, è pronto finalmente a fare il salto di qualità in un big club per provare una nuova esperienza dopo quella lunga 7 anni con i granata. Adesso Mourinho avrà finalmente a disposizione un attacco completo con la possibilità di alternare Abraham con ...

