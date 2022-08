Basket, continua la diatriba per i diritti tv della Serie A: nessun accordo per la trasmissione in chiaro (Di sabato 27 agosto 2022) In attesa di vivere gli Europei di Basket 2022 con la Nazionale Italiana che punta a essere una delle protagoniste, continua la diatriba riguardo ai diritti televisivi per la prossima stagione del campionato di Serie A. Infatti, è ormai noto l’accordo stipulato con Eleven Sports (che garantirà 200mila euro per ogni club) per quanto concerne l’offerta delle partite in streaming. Il nodo principale riguarda invece la trasmissione dei match in chiaro: su questo aspetto non è ancora stato trovato alcun accordo, nonostante le varie ipotesi in ballo e al riguardo La Prealpina ha cercato nell’edizione odierna di riassumere quanto sta accadendo. Come noto, Eleven Sports ha acquisito il pacchetto pay e ha intavolato una trattativa con Sky per ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) In attesa di vivere gli Europei di2022 con la Nazionale Italiana che punta a essere una delle protagoniste,lariguardo aitelevisivi per la prossima stagione del campionato diA. Infatti, è ormai noto l’stipulato con Eleven Sports (che garantirà 200mila euro per ogni club) per quanto concerne l’offerta delle partite in streaming. Il nodo principale riguarda invece ladei match in: su questo aspetto non è ancora stato trovato alcun, nonostante le varie ipotesi in ballo e al riguardo La Prealpina ha cercato nell’edizione odierna di riassumere quanto sta accadendo. Come noto, Eleven Sports ha acquisito il pacchetto pay e ha intavolato una trattativa con Sky per ...

