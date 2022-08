Alberto Balocco | morto colpito da un fulmine l' imprenditore dolciario

(Di sabato 27 agosto 2022) Aveva 56 anni appena compiuti il presidente dell'azienda nota per i suoi panettoni. A stroncarlo un tragico incidente mentre faceva mountain bike nella zona dell'Assietta, in Piemonte. Vittima della tragica fatalità anche l'amico Davide Vigo

Agenzia_Ansa : L'industriale Alberto Balocco ucciso da un fulmine in mountain bike #ANSA - ClaMarchisio8 : Ho avuto la fortuna di conoscere Alberto Balocco diversi anni fa durante il periodo alla @juventusfc Un grande impr… - matteosalvinimi : Il Piemonte e l’Italia perdono una brava persona e un grande imprenditore: addio ad Alberto Balocco, ucciso da un f… - rep_torino : Bici intatte e corpi folgorati, così è morto Alberto Balocco [aggiornamento delle 08:21] - rep_torino : Bici intatte e corpi folgorati, così è morto Alberto Balocco [di Federica Cravero] [aggiornamento delle 08:17] -

L'industriale, 56 anni compiuti proprio giovedì, amministratore delegato dell'omonima industria dolciaria di Fossano, nel cuneese, è morto nel pomeriggio di ieri in un drammatico incidente in ...Le due passioni di, amministratore delegato del gruppo, 56 anni, terza generazione di una famiglia che ha fatto la storia della pasticceria e dolceria italiana. Una storia di talento ...La notizia del tragico incidente ha raccolto subito il cordoglio del mondo imprenditoriale e politico, piemontese ma non solo, quando si è appreso che uno dei due ciclisti era Alberto Balocco ...L'amministratore delegato della nota azienda dolciaria aveva 56 anni Uno è l'industriale Alberto Balocco. L'allarme dato da un automobilista che ha visto i due mountain biker esanimi a terra. 26 ago 2 ...